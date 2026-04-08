Die Figur des Spin-Doctors, des Marionettenspielers, der leise im Hintergrund die Fäden zieht, ist ein faszinierendes Mysterium. Was, wenn die berühmte Person im Vordergrund nur ein Instrument dessen Ideologie ist? Dafür muss man sich gar nicht bis zu „Der Manchurian Kandidat“ vorarbeiten, es reichen Blicke auf Filme wie „Vice“ oder „The Apprentice“, die jeweils von Dick Cheney und Roy Cohn und ihren Einfluss auf respektive George W. Bush und Donald Trump handelten.

So ähnlich könnte man sich nun „Der Magier des Kremls“ vorstellen. Regisseur Olivier Assayas suggeriert in seiner Adaption des Romans von Giuliano da Empoli jedoch keine Minute, dass der fiktive Wadim Baranow (Paul Dano), der dem Berater Wladislaw Surkow nachempfunden ist, Vladimir Putin (Jude Law) intellektuell dominiert. Die Anspielung auf Zar Nikolaus II. und seinen „Magier“ Rasputin entpuppt sich vielmehr als ein Spiel mit dem heißen Feuer, an dem sich einer die Finger verbrennen wird.

Die Geschichte Baranows

Zu Beginn erhält der amerikanische Journalist Lawrence Rowland (Jeffrey Wright) in seinem Moskauer Hotelzimmer eine Nachricht von Baranow, in der dieser ihn in sein Landhaus einlädt, in das er sich zurückgezogen hat. Als ahne er, dass ihn das gleiche tragische Schicksal wie andere ehemalige Vertraute ereilen könnte, nimmt er den Besuch als Vorwand, seine Geschichte zu erzählen, was sich als eine Abhandlung der modernen Geschichte Russlands entfaltet.

So erfahren Rowland und das Publikum, dass sich Baranow in den 90-ern erstmals an den neuen Freiheiten irgendwo zwischen Punk-Rock und Theaterkunst austobte. Doch die junge Demokratie ist fragil, innerhalb weniger Monate entsteht eine neue soziale Klasse, die späteren Oligarchen. Darunter befindet sich Baranows Freund Dmitri Sidorov (Tom Sturridge), der mit Baranow auch um dessen Freundin Ksenia (Alicia Vikander) buhlt.

Jude Law ist als Vladimir Putin an der Macht interessiert © Carole Bethuel/ Constantin Film

Bald offenbaren sich Risse

Der Einzug des Kapitalismus lässt Baranow sein Dasein als Künstler aufgeben, es folgt ein Job als Produzent trashiger Reality-Shows. Mit dem nahenden Ende von Boris Jelzins Amtszeit wollen die Oligarchen einen eigenen Anführer installieren, der ihren Bedürfnissen wohlgesonnen ist. Die Thematik der bereits erwähnten Marionette, nur in diesem Fall entledigt sich diese bald ihrer Fäden. Denn Baranows Chef, der Unternehmer Boris Beresowski (Will Keen), will dafür den ehemaligen KGB-Chef Wladimir Putin anwerben.

Viel zu spät merken die Oligarchen, wen sie sich da ins Boot geholt haben. Baranow profitiert zunächst als Politberater und Manipulierer der Medien, doch auch in seiner Erzählung offenbaren sich bald Risse. Der Film, der die Eckpunkte des Aufstiegs Putins abhandelt, tut dies mit einer Faszination für das System und mit einer Abstraktion, in der man spürt, hier möchte man möglichst flott von einem Punkt zum nächsten kommen. Danos Baranow beschreitet stets einen unsicheren Pfad zwischen Wortreichtum und Entrücktheit, Jude Law navigiert sich durch wehleidige, stets aggressive Wut.

Vielleicht findet sich gerade darin die Parallele zur gegenwärtigen amerikanischen Politik. Auch wenn Baranow gegenüber Rowland klarstellt, in dessen Kultur sei Geld alles. Im heutigen Russland zähle letztlich allein die Macht.