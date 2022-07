Das "Musica sacra"-Festival zeigt auch in diesem Jahr im Klagenfurter Dom, dass Kirchenmusik neben klerikalen Orgelklängen auch viele andere musikalische Zugänge zu bieten hat. Mit 10. Juli startet daher eine bunte Mischung für einen kirchlichen Musiksommer, bestehend aus Messen (teils mit anschließenden Opernmatineen), Konzerten, Kabarett und Musicals.

Als Eröffnung wird, wie es bei dem Festival bereits Tradition ist, Mozarts "Krönungsmesse" beim Gottesdienst aufgeführt. Die Messen finden an den Sonntagen von 10. Juli bis 14. August und an Mariä Himmelfahrt (15. August), jeweils um 10 Uhr, statt. Auf die Musik welcher Komponisten man in der Zeit noch trifft? Johann Michael Haydn, Franz Schubert, Frantisek Xaver Brixi und Giacomo Puccini werden gespielt und die Messen von Dompfarrer Peter Allmaier zelebriert.

Auftakt für einen kirchlichen Musiksommer

Auch neue Wege beschreitet der Dommusikverein in diesem Jahr. Wer also Konzerte bevorzugt, hat Grund zur Freude: Unterschiedliche Herangehensweisen an die Musik sowie diverse Genres werden an fünf Dienstagabenden (jeweils um 20.00 Uhr) geboten. Denn Domkapellmeister Thomas Wasserfaller weiß, dass der Musikgeschmack der Kirchenbesucher durchaus unterschiedlich sein kann. "Dem müssen und wollen wir entsprechen, indem auch die Musik im Dom vom barocken Orgelstück über die klassische Krönungsmesse bis hin zum Musicalsong reicht."

Den Auftakt dafür bildet am 12. Juli ein biblisches Musikkabarett und am 19. Juli spielt die Militärmusik Kärnten ein Sommernachtskonzert. Daraufhin werden am 26. Juli erstmals drei Harfenistinnen im Dom musizieren und am 2. August gibt es eine "Insalata mista". Was das genau ist? Orgel und Klavier, gespielt mit vier Händen und vier Füßen.

Der Klagenfurter Domchor © KhKronawetter

Mit Liedern aus Musical und Film von Sabine Neibersch, dem Gospelchor der Dommusik und dem Orchester Imperial endet die Konzertreihe am 9. August. Und wer die Musik nicht nur als Rezipient erleben möchte, kann auch mitsingen: Die Ensembleprobenzeiten für die zwei Gruppen des Domkinderchors sind montags um 15.30 bzw. 16.30 Uhr, die der Domkantorei um 19 Uhr. Die Domschola probt dienstags um 19 Uhr, der Domchor mittwochs 19 Uhr und je nach Projektplan singt der Domjugendchor.