Ein neuer Handke sorgt natürlich für ein bummvolles Haus. Hochstimmung im Wiener Akademietheater, zumal das Drama "Zwiegespräch", uraufgeführt am Donnerstag, nur zwei Tage nach dem 80. Geburtstag des Nobelpreisträgers, sogar als eine Art Selbstabrechnung lesbar sein könnte. Die ausgelegte Situation: zwei alte Männer, "zwei besondere Narren", im Dialog. Oder vielleicht auch: ein Autor, der noch immer mit sich ringt.

Darüber wurde vorab reichlich spekuliert, umso mehr, als Handke in dem ihm eigenen Empfindsamkeitsjargon, durchwirkt mit Wortspielen und Zitaten von Dante bis Freddy Quinn, Themen und Motive seines Schreibens nochmals aufgreift. "Zwiegespräch" erzählt von einem Weg, der „im bald lebenslangen Zickzack“ durch die Welt und über die Dörfer führt, von der Liebe zum Tiere quälenden Großvater, aber auch vom Zorn auf dessen Generation, die an der „Fälschersprache“, der Propaganda der Mörder, festhielt, um ihre politischen Verirrungen schönzufärben. Von „chronischer Wortklaubkrankheit“ ist die Rede, von der Verzweiflung an den Menschen und der nicht einmal vom Theater erfüllbaren Sehnsucht nach Behaustheit.

Werden und Vergehen, der unheimliche Vorgang des Alterns, Naturbetrachtungen, das „drohende“ Politische, von dem ja auch der unberufene Zwischenrufer Handke nicht lassen kann: Immer wieder kreist der Text um das Noch-einmal-Erzählen, das ja stets auch ein neu Einordnen ist. Freilich könnte man an diesem naturgemäß recht elegischen Text auch darüber diskutieren, wie sehr Handkes jüngste Stücke, nebst "Zwiegespräch" auch sein 2020 bei den Salzburger Festspielen uraufgeführter „Zdenek Adamec“, tatsächlich die Bühne brauchen; sie scheinen sich als Lesedramen zu genügen.

Altenbewahrungsanstalt als Klammer

Aber nicht mit Regisseurin Rieke Süßkow, für ihre Inszenierung von "Oxytocin Baby" am Wiener Schauspielhaus erst Mitte November mit dem Theaterpreis Nestroy als bester Nachwuchs ausgezeichnet. Der 32-Jährigen diese Inszenierung zu übergeben, hat sich als smarter Zug erwiesen - einerseits, weil sie das Geschehen vor einer Wand aus wackeligen Falttüren (Bühne: Mirjam Stängl) in ominöse, federnde Choreografien packt. Aber auch und vor allem, weil sie das Reden nicht den Großväterjahrgängen überlässt, sondern ein Zwiegespräch der Generationen daraus baut: "Ehret das Alter" taugt nicht als Handlungsanleitung.

Aus Handkes beiden unbestimmten Sprechern werden bei Süßkow fünf: drei durch Erinnerungslandschaften taupernde Alte (Hans Dieter Knebel, Branko Samarovski, Martin Schwab). Dazu zwei junge Frauen (Elisa Plüss und Maresi Riegner), die immer wieder die Erzählung um Enkel und Großväter an sich reißen und damit die Verhältnisse ins Hier und Jetzt holen. Das ist, als guter Gag und schlüssige Klammer, in einer Altenaufbewahrungsanstalt verortet, in der die Sterbekandidaten per abgefeimten Musikspielchen aussortiert werden und sich am Ende der letzte, traurige Spieler am Buffettisch angerichtet wiederfindet. Möglicherweise kein Zufall, dass sich sein anhaltendes Aufbegehren da auch als kläglicher Rant eines alten Sacks deuten lässt. Bei all dem aber ist "Zwiegespräch" vor allem eine wort- und bildmächtige Reflexion über die Vergänglichkeit, die von der nimmer endenden Suche nach dem Platz in der Welt erzählt und dabei auch Handkes Humor endlich einmal Raum gibt: Wenn im Horoskop "Sie sind heute unwiderstehlich" steht, müsse man auch wissen: "Ab einem gewissen Alter gelten die Horoskope nicht mehr", heißt es da.

Langer, freundlicher Jubel für das großartige Ensemble, und auch für das Leading Team, das den Text mit dieser temperamentvollen Inszenierung und dosierter Respektlosigkeit lebendig, heutig, und ja: sehr unterhaltsam macht.

Zwiegespräch. Von Peter Handke. Akademietheater Wien. Inszenierung: Rieke Süßkow. Bühne: Mirjam Stängl. Mit: Hans Dieter Knebel, Elisa Plüss, Maresi Riegner, Branko Samarovski, Martin Schwab. Nächste Termine: 10., 17., 25. Dezember, 6. Jänner. www.burgtheater.at