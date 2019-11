Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Furioses Duo: Bibiana Beglau (Thusnelda) und Markus Scheumann (Hermann) © APA/BURGTHEATER

Es ist schon schauderhaft, welcher braune Urschlamm diesem 1809 auf zum Teil recht humpelnden Versfüßen in die Dramenwelt entlassenen germanische Mythenmonster innewohnt. Vorausgesetzt, man rührt an den richtigen Stellen um. Das taten die Nazis passend mit der rechten Hand – Heinrich von Kleists „Hermannsschlacht“ wurde zum Parade-Lobgesang auf treudeutsche Tugenden, auf Rachsucht, Herrenmenschentum und Verhetzung. Die Wörter salutierten und standen stramm. Kein Wunder, dass dieses Werk nach 1945 wegen all dieser Vorbelastungen in der Versenkung verschwand.



Dass es nun doch wieder hervorgeholt wurde, liegt wohl auch an einem persönlichen, aber aktuellen Prolog, wie ihn das Theaterleben eben so schreibt. Claus Peymann, damals noch in Bochum tätig, krempelte 1982 das vermeintliche Heldenepos völlig um. Mit Gert Voss in der Titelrolle, rebellisch, revolutionär, optisch nahe bei Che Guevara angesiedelt. Als Peymann das Burgtheater übernahm, zeigte er 1985 seine von vielen Kritikern bejubelte und als exemplarisch geltende Umdeutung auch in Wien.



Das ist lange her. Nicht so lange her ist es, da bot Peymann dem neuen Burgherrn Martin Kusej ein „große Inszenierung“ an; sein Angebot wurde dankend abgelehnt. Einer ging schmollend ab.