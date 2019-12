Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tokarczuk bei der Nobelpreis-Pressekonferez in Stockholm © AP

Hochkarätig besetzt war das Wortfestival „Literasee“ in der „Wasnerin“ in Bad Aussee in den vergangen fünf Jahren immer wieder, für die sechste Auflage glückte den Initiatoren aber schon ein besonders Glanzstück: Die polnische Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk wird bei dem dreitägigen Lesungsreigen vom 27. bis 29. März 2020 mit dabei sein.



Wobei auch an weiteren, herausragenden literarischen Ereignissen garantiert kein Mangel besteht. Denn ebenfalls mit dabei sind diesmal die diesjährige Bachmannpreisträgerin Birgit Birnbacher, Valerie Fritsch, Josef Haslinger, Aris Fioretos und Ingo Schule, die allesamt aus ihren neuen, im nächsten Frühjahr erscheinenden Werken lesen werden.