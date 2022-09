Vor einigen Wochen wurde heftig über "Winnetou" debattiert, ein paar Monate davor ging es um weiße Personen, die Dreadlocks tragen. In dem Zusammenhang fällt immer wieder das Wort "Kulturelle Aneignung" oder "Cultural Appropriation", wie es im Englischen heißt. Aber was ist das eigentlich? Wo beginnt kulturelle Aneignung, wo hört sie auf und was sagen Betroffene zur Thematik? Das haben wir uns in einer neuen Folge von "Was geht?" angeschaut - der News-Sendung, produziert von der Kleinen Zeitung für Canal+. Mehr zum Format hier.

Video: "Diskussion um kulturelle Aneignung: Wichtig oder 'woker Wahnsinn'?"