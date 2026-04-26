Ich hatte das Gefühl, dass Stimmen das Schönste sind. Das physische Erlebnis und der Klang haben mich am meisten berührt“, sagt Cordula Bürgi. Das hat sie mit 16 Jahren auch ihrem Geigenlehrer gesagt. Schon damals keimte in der hochmusikalischen Jugendlichen die Idee, irgendwann ein eigenes Ensemble zu gründen. Die Kinderträume Popstar zu werden, waren da nicht mehr aktuell. Der Weg führte sie über ein Studium von Geige, Klavier, Gesang und Dirigieren in Basel und Luzern erst ins Orchester. „Aber es hat mich doch wieder zu den Stimmen hingezogen“, erzählt sie.

Vor zehn Jahren hat sie ihr Ensemble gegründet. Cantando Admont, ein klingender Name, aber tatsächlich auch mit konkretem Bezug zum Ort im Ennstal. Beim Gründungskonzert im August 2016 in der Stiftskirche Admont war das Ensemble aber noch aus Laien und Profis gemischt. Die Stiftsbibliothekarin und ein Pater, beide hochmusikalisch, waren dabei. Cantando Admont hat sich aber von diesen Anfängen in eine andere Richtung entwickelt und sich zum internationalen Spitzenensemble gewandelt.

Das Alte und das Neue zusammen

Heute ist die Gruppe Stammgast bei den Salzburger Festspielen, man singt international, aber auch oft in Graz, neben Wien immer noch der Stammsitz des Ensembles. Und wie beim allerersten Konzert findet bei Cantando Admont immer noch das Alte und das Neue zusammen. Dass man sich auf der einen Seite auf die Musik aus Renaissance und Barock, und auf der anderen Seite auf Zeitgenössisches gleichermaßen spezialisiert hat, hat mehrere Gründe. „Alte und neue Musik erfordern solistische Ensemblebesetzungen“, erklärt Bürgi. Acht bis zwölf Sänger hat das Ensemble derzeit, nur selten geht man über diese kammermusikalische Besetzung hinaus. „Die Kombination ist auch aus klangästhetischer Sicht vorteilhaft. In Klassik und Romantik etablierte sich die große Gesangsstimme mit Vibrato, das ist für Kammermusik oft nicht praktikabel. Wir streben einen kontrollierten Umgang mit dem Vibrato an, der eine klare Intonation ermöglicht.“

Wer das Ensemble jemals gehört, weiß, dass es künstlerische Hochpräzisionsarbeit leistet. Cordula Bürgi: „Das bedeutet für die Interpretinnen und Interpreten auch eine Offenbarung, da kann man sich nicht verstecken, alles muss perfekt ineinandergreifen.“ Ein Umstand, der ihr als Dirigentin besonders viel Sensibilität und Behutsamkeit im Umgang mit den Sängerinnen und Sängern abverlangt. „In Führungspositionen, insbesondere im künstlerischen Bereich, geht die Verantwortung über das Werk hinaus und umfasst auch die Menschen, die es aufführen.“ Mit Angst erreiche man gar nichts. „Angst ist ein Gefühl, das bei Künstlern, auch bei mir selbst, ohnehin immer präsent ist. Die Frage ist, wie wir damit umgehen, sowohl individuell als auch im Kollektiv.“

Diese notwendige Entblößung sei zugleich das Schöne an ihrer Arbeit. Und auch dass man gemeinsam so lange miteinander arbeitet, gebe Sicherheit. „Deshalb versuchen wir, möglichst kontinuierlich mit derselben Stammbesetzung zusammenzuarbeiten. Wenn sich die Besetzung ständig ändern würde, müsste man immer wieder von vorne anfangen. Die Sicherheit, die wir im Ausdruck, im Klanglichen gewinnen, kommt daher, dass wir uns gut kennen und aufeinander einstellen.“ Bürgi würde es reizen, auch größere Stücke aufzuführen, aber „wir bleiben vorerst ein Kammerensemble, wir hätten ja auch gar nicht die finanziellen Ressourcen, um das zu ändern.“

Die Programme bleiben auch in der Jubiläumssaison erfreulich anders. Seit 2017 gibt es die „Concert Talks“ unter anderem im Grazer Bruseum, wo die Musik in Korrespondenz mit der ausgestellten Kunst gesetzt wird. Nächstes Mal, am 10. Mai, tritt man indes im Minoritensaal auf, wenn man Werke der Komponisten Feliz Anne Reyes Macahis welchen von Josquin und William Byrd gegenüberstellt. Im Juli ist man wieder bei den Salzburger Festspielen, und beim Festival im obersteirischen St. Gallen im August gibt es einen Abend für Beat Furrer.