In einem Hinterhof im Grazer Griesviertel, unweit von St. Andrä, verweist nur ein kleines Schild darauf, dass hinter der Tür eines der Kraftzentren der zeitgenössischen Musik beheimatet ist. In den engen Proben- und Arbeitsräumen stapeln sich die Instrumente quasi bis unter den Plafond, zwischen Büromöbeln, fröhlichem Kindergeschrei und absonderlich aussehenden Instrumentarien lässt es sich unter anderem wunderbar über die neue Saison des Ensembles Schallfeld plaudern.

Vor 13 Jahren hat das Ensemble zusammengefunden, die Stammbesetzung ist dabei fast die gleiche geblieben. Der italienische Geiger Lorenzo Derinni und die spanische Cellistin Myriam García Fidalgo erzählen von ihrem demokratisch organisierten, multilingualen Ensemble, dem auch Künstlerinnen und Künstler aus Slowenien, Deutschland und Österreich angehören. Der Grund, warum sie sich alle in Graz getroffen haben, ist leicht erklärt. Angelockt wurden sie vom Masterstudiengang „Performance Practice in Contemporary Music“ des Klangforums Wien an der Grazer Kunstuniversität.

Gute gehütetes Geheimnis

Dieses „PPCM“-Studium hat 2009 eine stolze lokale Tradition weitergeführt. Es war von jeher eines der gut gehüteten Geheimnisse: Im Bereich der zeitgenössischen Musik ist Graz eine Weltmetropole. Das Ensemble Schallfeld entstammt der ersten Generation des „PPCM“-Studiums, eine Gruppe von Klangforschern, in denen jeder ein Solist ist, und bei denen doch das gemeinsame Spiel über allem steht.

Kompositionsaufträge sind Teil des Geschehens

Derzeit realisiert man immerhin 20 bis 25 Projekte im Jahr. Eine beträchtliche Anzahl, aber natürlich nicht das einzige Betätigungsfeld der Musikerinnen und Musiker. García Fidalgo: „Viele von uns unterrichten an Hochschulen und Konservatorien, alle sind freischaffend als Künstler tätig. Dass man auch in anderen Bereichen tätig ist, muss kein Nachteil sein. Man bekommt dadurch einen Einblick in verschiedene Dinge.“ Die künstlerische Hauptarbeit leistet man aber im Ensemble, das heuer eine sechsteilige Konzertsaison in Graz veranstaltet. Die eigene Konzertsaison sei „eine Art Luxus“, sagt Derinni. Man könnte die Stücke, die man aufführen möchte, selbst wählen und vergibt auch Kompositionsaufträge. Das Jahr 2026 hat man unter das Motto „Spiegelungen“ gestellt, Auftakt ist am 27. April mit einem Konzert im Atelierhaus Schaumbad, das man einige Tage später in Salzburg wiederholt. Heuer stehen aber auch noch Auftritte in Wien, London und Mailand an.

„Kürzungen verarmen die Szene“

Schallfeld erfreut sich einer mittelfristigen Fördervereinbarung mit Land Steiermark und Stadt Graz, auch der Bund fördert das kürzlich mit dem Grawe-Award ausgezeichnete Ensemble. Dass man bei den Förderungen nicht gekürzt wurde, sieht man als ermutigende Anerkennung. Lorenzo Derinni hofft, dass es so bleibt: „Wir sind international, wir sind avantgardistisch.“ Dass viele junge Initiativen Finanzierungsprobleme haben, schaffe ein neues Klima: „Die Kürzungen verarmen die gesamte Kulturszene. Davon sind letztlich alle betroffen: Akteure, Publikum und auch Menschen, die nie ein Konzert besuchen.“

Als elitär sieht man sich nicht. García Fidalgo: „Man braucht kein Vorwissen für diese Musik, das Erleben steht im Vordergrund.“ Im Herbst hat man ein Jugendprojekt gestartet, in Schul-Workshops in Graz, Frohnleiten und Edelschrott wird ein Musiktheaterprojekt erarbeitet, auch das Teil der Saison.