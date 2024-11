Die Preise beim Mountainfilm Festival Graz 2024 sind vergeben: Der Grand Prix Graz – Gesamtsieger des Festivals aus 92 Bewerbsfilmen – ging an Hamid Sardar (Frankreich) für „Mongolia, Valley of the Bears“, laut Jury eine „meisterhaft choreografierte Mission zur Verteidigung und dem Schutz von Bären“. Die Kamera Alpin Austria holte sich Patrick Centurioni (Österreich) für „Wildnis 2.0 – Die Tierwelt auf Umwegen“. In vier Wettbewerbskategorien gab es die Kamera Alpin in Gold.