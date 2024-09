Der Extrem-Bergsteiger und Abenteurer Reinhold Messner wird heute (17. September) 80 Jahre alt. Er gehört zu den bekanntesten Berg-Steigern der Welt. Seine größten Abenteuer hat er in den 1970er und 1980er Jahren gemacht. In dieser Zeit hat er all 14 Berge über 8.000 Meter ohne Sauerstoff-Gerät bestiegen. Das hatte vor ihm niemand geschafft. Reinhold Messner hat viele andere Extrem-Abenteuer gemacht. Er hat zum Beispiel die Antarktis und die Wüste Gobi durchquert.

Vorträge über Leben als Extrem-Sportler

Um solche Abenteuer zu schaffen, ist mentale Stärke notwendig. Darüber und über seine Abenteuer sprach Reinhold Messner in seinen Vorträgen, die er viele Jahre lang gemacht hat. Außerdem hat Messner in vielen Filmen und Dokumentationen zum Thema Bergsteigen und Umgang mit Natur gemacht.

6 Museen in Süd-Tirol

Messner kümmert sich um die Messner Mountain Museen. Das sind 6 Museen in Süd-Tirol, in denen es um das Thema Bergsteigen geht. Reinhold Messner wurde in Süd-Tirol geboren.