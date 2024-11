Was verbindet das Dachsteingebirge mit dem Karakorum? Was haben steirische Moorlandschaften mit indischen Dschungelwäldern zu tun? Steirische Filmemacherinnen und Filmemacher haben ihre Linse auf diese Gegenden scharf gestellt und zeigen ihre Beiträge im Rahmen des Mountainfilm Festival Graz, das am Dienstag startet.