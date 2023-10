Es war keine glanzvolle Woche für die Salzburger Festspiele. Am vorigen Sonntag sickerte via Austria Presse Agentur durch, dass man dem gesamten „Jedermann“-Team kurzfristig eine Absage für 2024 erteilt hat; trotz Zusage vom Sommer 2023. Die Meldung der Demontage kam schriftlich; per Mail an das Team mit einzelnen Anrufen. Völlig aus dem Nichts. Denn, wie man hört, hatte Marina Davydova nach einem gemeinsamen Besuch einer „Jedermann“-Vorstellung mit Sturminger betont, sie wolle diese Inszenierung in ihren drei Jahren als Schauspielchefin zeigen. Einen offiziellen Vertrag für 2024 hatte nur Jedermann Michael Maertens, der gefragte Burgtheaterstar soll sich die nächsten drei Sommer schon einmal freigeschaufelt haben.