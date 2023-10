Vielleicht hatte er vorab einen Wink erhalten. Oder er bereitet sich immer so vor. Fest steht: Als das Filmfestival Diagonale 2017 Philipp Hochmair für den Film „Kater“ zum Schauspiel-Preisträger kürte, war der Mime erstaunlich gerüstet: Bei der Gala im Grazer Orpheum nahm er die Siegestrophäe in einem mitgebrachten Überwurf aus goldknisterndem Partylametta entgegen.

Der kleine Auftritt, die leise Nummer sind seine Sache nicht. Wo er auftaucht, wird Hochmair zur Erscheinung. Insofern ist der Wiener Schauspieler, den verlässliche Quellen als nächsten Jedermann auf dem Salzburger Domplatz kolportieren, die perfekte Wahl. Und endlich auch: die erste Wahl. Denn Salzburg kennt er ja bereits. Als Titelheld Tobias Moretti 2018 krankheitshalber ausfiel, sprang er ein: fünfmal, und allen Berichten nach fulminant. Den Text hatte er da schon seit Jahren drauf. Hochmair spielt Hoffmannsthals berühmtestes Stück seit 2013 als Solo-Show mit seiner Band Die Elektrohand Gottes: in Combat-Hosen, mit Totenkopf-Gürtelschnalle, nacktem Oberkörper und, siehe oben, viel Lametta.

Bester Darsteller und ein Auftritt mit Lametta: Philipp Hochmair erhielt bei der Diagonale 2017 den Schauspielpreis für seine Arbeit im Film „Kater“ © Juergen Fuchs

Früher war mehr Lametta? Das gilt sicher nicht, wenn der Einspringer jetzt doch die höchstmöglichen Weihen als gebetener Hauptdarsteller empfängt. Gewiss steht Hochmair für einen Jedermann, wie die Festspielstadt ihn sehen will. Denn nicht nur auf den Brettern des Domplatzes ist eine extravertierte, flamboyante Schauspielerpersönlichkeit gewünscht. Der Jedermann-Darsteller muss auch auf der Bühne der Sommer-Weltstadt Salzburg bestehen: als Künstlerkoryphäe, als Societykanone und massentaugliches Prunkstück des VIP-Zoos. Da ist der Mann mit dem Discokugel-Charisma jedenfalls der richtige. Und nicht von ungefähr als Gegenentwurf zu dem stillen Grübler geholt, den Burgtheater-Star Michael Maertens als Jedermann nur eine Saison lang verkörpern durfte.

Was nun zu den denkbar unschönen Nebengeräuschen von Hochmairs Engagement führt. Mit der jähen Demontage des bisherigen „Jedermann“-Teams um Maertens und Regisseur Michael Sturminger haben die Festspiele bemerkenswerte Schäbigkeit bewiesen. Angeblich war die Entscheidung weniger künstlerisch als ökonomisch getrieben; der „Jedermann“ ist mit jährlich 35.000 verkauften Tickets die unersetzliche Cash-Cow des Festivals – und Sturmingers heuer vorgestellte, beklemmende Klima-Dystopie dürfte sich da als nicht vorverkaufsträchtig genug erwiesen haben.

Hochmair gegenüber ist das im Grunde ziemlich unfair: Immerhin hat seine plötzliche Bestellung nun zum zweiten Mal ein Odeur von Notlösung. Das hat er sich keineswegs verdient. Hochmair ist ein hinreißender Darsteller, sein Spiel ein physisches Erlebnis, das hat er in Rollen etwa an Burgtheater, Hamburger Thalia Theater, Volksbühne Berlin oft genug bewiesen. In den letzten Jahren fand er seine Themen aber mehr und mehr in temperamentvollen Soli – etwa mit Goethes „Werther“, Kafkas „Prozess“, Schillers Balladen – und natürlich im „Jedermann“. Studiert hat er am Reinhardt-Seminar in Wien, seinen Lehrer Klaus Maria Brandauer nennt er heute eine „Vaterfigur“.

In Matti Geschonnekcs TV-Film „Die Wannseekonferenz“ spielteHochmair den Planer des Holocaust, Reinhard Heydrich © ZDF/JULIA TERJUNG

Das Theater aber ist nicht mehr sein einziges Metier. Auch in Kino und TV lebt Hochmair seine enorme Vielseitigkeit breitenwirksam aus: in Serien wie „Vorstadtweiber“ und „Blind ermittelt“ etwa; für den TV-Film „Die Wannseekonferenz“ wurde er mit Romy, Jupiter, Grimme-Preis geehrt. Nächstes Jahr wirkt er im Kino in der Transgender-Doku „Der Soldat Monika“ mit. Dabei gehe es ihm in allen Rollen, stellte er einmal fest, um dieselbe Frage: „Was es heißt, Mensch zu sein“. Auch insofern ist er für Salzburg perfekt: Lebensfragen und Lametta, kaum sonst wo geht das so gut zusammen.