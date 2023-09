Innerhalb von fünf Wochen wurde der Jysk-Store im "City Center" Völkermarkt umgebaut. "Die Filiale war während der Arbeiten größtenteils geöffnet", sagt Sales & Marketing Manager Austria Andrea Mühleder. Geschlossen hatte der Store von 9. bis 12. und von 28. bis 30. August. Am 31. Augst wurde der neue Store eröffnet.

"Der komplette Store wurde umgebaut – von Böden über Ladenbau bis hin zur Beleuchtung. Das neue Konzept ist nicht nur optisch moderner, sondern zielt auf unseren Anspruch des einfachen Einkaufens ab", sagt Mühleder. Kernstück sei das Matratzenstudio, das in der Mit­te des Stores von allen Seiten aus zugänglich ist.

Rund 250.000 Euro wurden in den Umbau investiert, fünf Personen werden in Völkermarkt beschäftigt. Jysk besitzt international über 3300 Filialen in 48 Ländern, davon 88 Filialen in Österreich.