Seit Sonntag ist der Ort Leppen/Lepena in Bad Eisenkappel nicht mehr erreichbar. Grund dafür ist ein Hangrutsch mit Steinschlag am Beginn des Leppengrabens/Lepenska grapa. Was befürchtet wurde, ist mehr als eine Woche nach dem Ende der heftigen Regenfälle eingetreten. Mehrere Bauernhöfe sind wegen gewaltiger Vermurungen der Zufahrtswege gar nicht mehr erreichbar. Laut Landesgeologen ist noch viel Wasser im Hang, daher bleibe die Luscha Landesstraße (L 130) noch mindestens eine Woche gesperrt.