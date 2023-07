Im Sommer und Herbst poppen auf den Landesstraßen in Völkermarkt wieder einige Baustellen auf. 14 von knapp 200 Bau- und Planungsprojekten des Landes in ganz Kärnten mit einem Investitionsvolumen von 50,3 Millionen Euro werden im Bezirk realisiert. Budgetiert sind dafür im Bauprogramm 2023 für Völkermarkt 2,65 Millionen Euro. "Wir nehmen wieder beträchtliche Mittel in die Hand, um zahlreiche Straßenabschnitte im Bezirk, die für den Pendlerverkehr wichtig sind, zu sanieren und damit die Verkehrssicherheit zu verbessern", sagt Straßenbaureferent Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP).