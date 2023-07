Nach dem Bleiburger Wiesenmarkt geht in Völkermarkt das Weinfest "Wine & more" über die Bühne. Heuer am 8. September würde es zum 14. Mal abgehalten werden. Dieses Mal aber vielleicht an einem anderen Standort. "Wir würden uns wünschen, dass das Fest im Bürgerlustpark stattfindet", sagt Karl Kräuter, Obmann des Völkermarkter Wirtschaftsvereines, zugleich Veranstalter des Weinfestes, das bisher am Hauptplatz stattfand.

Grundsätzlich spreche nichts dagegen, meint Bürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ). Er finde diese Idee gut. "Das Ambiente ist sensationell. Es muss nur die notwendige Infrastruktur geschaffen werden", sagt Kräuter. Warum der Wirtschaftsverein nach einem neuen Standort suche? "Die Aufbauzeit ist recht intensiv. Es gibt leider immer wieder Probleme mit den Fieranten des bestehenden wöchentlichen Marktes", sagt Kräuter. Der Standortwechsel wäre aber machbar. "Ein Ansuchen an die Stadt haben wir bereits gestellt", so Kräuter. Rund 2000 Leute hätten das Weinfest an einem Abend schon besucht. Um die 20 Winzer würden ihre Weine präsentieren.

Fotos vom 13. Weinfest