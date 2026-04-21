Auch wenn Horst Jernej bereits seit 42 Jahren in der Gastronomie tätig ist – er ist gelernter Koch – begann sein Weg als Unternehmer im Jahr 1996 mit dem Kauf des Gasthauses und der Tanzbar „Rose“ in Sittersdorf/Žitara vas. Also vor 30 Jahren. „Wochentags stand ich selbst in der Küche und am Wochenende schupfte ich die Tanzbar. Zusätzlich baute ich den ersten Stock in mehrere kleine Wohnungen um, die bis heute noch sehr gefragt sind“, erzählt der 55-Jährige. Die Zeiten damals waren zwar fordernd, lohnten sich jedoch. „Nach zehn Jahren mit 100 Prozent Einsatz, einer 90-Stunden-Woche und nachdem ich Papa wurde, habe ich das Gasthaus an meinen damaligen Kellner verpachtet“, so Jernej.

Das Familien- und Panoramarestaurant Rosenheim © KK/Privat

Parallel dazu war er außerdem von 1984 bis 2014 im Panoramarestaurant Rosenheim voll eingebunden. „Somit waren die Jahre 2006 bis 2010 ‚nur‘ mit dem Rosenheim etwas entspannter als junger Papa zweier Kinder“, betont Jernej, der seit Anfang des Jahres für das Panorama-Restaurant nahe des Turnersees erneut Pächter sucht. Nach vier etwas ruhigeren Jahren war Schluss mit nur einem Lokal, 2010 ergab sich die Möglichkeit direkt am Klopeiner See das Strandbuffet Krainz zu pachten, woraus 2011 nach fünf Monaten Bauphase das heutige „Seerose“ entstand.

Hubert Künstl und Horst Jernej (von links) © Alexander Jegart

„Die Umbauphase startete ich damals schon mit Hubert Künstl an meiner Seite und wir entschlossen uns anstelle des Rosenheims die ‚Seerose‘ ganzjährig zu betreiben, was nach einer dafür notwendigen Investition von 700.000 Euro und keinem Geld doch sehr mutig war. Dank einer guten Hausbank, einem fairen 20-Jahres-Pachtvertrag und einem guten Team, wobei alle an mich glaubten schafften wir im Mai 2011 die Eröffnung“, sagt Jernej über die Anfänge des Restaurants am Ostufer des Klopeiner Sees. Am Bau hing damals ein Transparent auf dem „ganzjährig geöffnet“ stand. „Viele schüttelten den Kopf über mich und diesen Schritt, was uns alle noch mehr dazu motivierte Vollgas zu geben. Und das tolle Ergebnis sehen wir heute“, ergänzt der Unternehmer.

Seit 2020 ist er im gegenüberliegenden Garni Hotel „Das Alpensee“ Miteigentümer und ab Mai wird sein Seerose-Penthouse direkt gegenüber im vierten Stock zu buchen sein. Hinzu kommt in der Seenstraße 61 eine generalsanierte 5-Zimmer-Wohnung. Sein Erfolgsrezept? „Der Chef muss stets mit Leidenschaft dabei sein, denn nur so kann man Mitarbeiter motivieren. Jammern hilft keinem weiter und den Neid muss man sich erarbeiten.“ Bis Ende 2030 wünscht sich Jernej weiterhin den Zusammenhalt mit seinem Team, danach steht Vieles offen. „Mein Plan ist es, mit 60 Jahren kürzer zu treten, meine beiden Kinder einzubinden und wer auch immer dabei sein möchte, um an meinem Fundament erfolgreich weiter zu bauen“, blickt er in die Zukunft.