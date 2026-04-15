Wohl kaum ein Unternehmen im Bezirk kann auf eine so lange Geschichte zurückblicken wie „Uhren Schmuck Winkler“ in Völkermarkt. Seit 1896 besteht der Familienbetrieb, der seit 2014 in fünfter Generation von Daniel Winkler (50) geführt wird. „Wir waren immer in derselben Stadt und immer in derselben Branche tätig, das gibt es nicht oft“, erklärt Winkler.

Firmengründer Ludwig Greiner (2. von rechts mit Vollbart), links neben ihm sein Sohn Hans Winkler vor dem damaligen Geschäft © KK/Privat

Immer in Familienhand

Uhrmacher und Unternehmensgründer Ludwig Greiner eröffnete sein Geschäft für – wie es damals üblich war – Taschen- und Großuhren am 8. Mai 1896 in der heutigen 10.-Oktober-Straße in Völkermarkt. Sein Sohn Hans Winkler – er trug den Nachnamen seiner Mutter, da die Eltern nicht heiraten durften – erlernte bei ihm das Uhrmacherhandwerk und übernahm das Geschäft 1910. Nach Hans Winklers Tod führte seine Frau Maria im Rahmen einer Witwenfortführung den Betrieb weiter und übergab ihn 1953 an den gemeinsamen Sohn Wilhelm Winkler. 1976 folgte Erich Winkler (verstorben 2019), der Vater des jetzigen Eigentümers.

„Eine Zeit lang führten wir auch Sonnenbrillen, da das Uhrmacher- und Optikergewerbe früher zusammengehörte“, erzählt Daniel Winkler aus der Chronik seines Familienbetriebs, die er detailreich und mit Dokumenten und Fotos belegt nachrecherchierte.

Umzug im Mai 2023

Von der ersten Stunde bis zum Mai 2023 befand sich das Geschäft immer im bekannten rosaroten Eckhaus am Völkermarkter Hauptplatz (heute Änderungsschneiderei Waleed), dann erfolgte der Umzug an die aktuelle Adresse Hauptplatz 2. „Früher war es üblich, dass die Geschäfte sehr klein waren. Während der Corona-Pandemie war das natürlich sehr schwer für uns“, so Winkler. „Die Kunden schauten bei der Glastür herein, sahen, dass eine Person schon im Geschäft stand und sind dann weitergegangen“, ergänzt seine Frau Katrin Winkler-Jandl, die ihren Mann – neben zwei weiteren Mitarbeiterinnen – im Geschäft unterstützt.

Daniel Winkler in seiner Werkstatt, wo Gold- und Silberschmuck repariert und angefertigt und Uhren repariert werden © Simone Jäger

„Ohne Werkstatt ginge es nicht“

Das jetzige Geschäft bietet größere Schaufenster und einen geräumigen Präsentationsraum. „Wir sind mit der Lage sehr zufrieden. Der Kundenzuspruch ist größer und wir können mehr herzeigen“, sagt Winkler. Wobei er auch betont, dass das Geschäft von Uhrmachern und Juwelieren generell rückläufig sei: „Wir sind Vollanbieter mit einer eigenen Werkstätte und können so Schmuck- und Uhrreparaturen durchführen und auch spezielle Kundenwünsche anfertigen. Ohne das würde es nicht gehen.“ Der Werterhalt von echtem Goldschmuck mache es für Winkler jedoch immer sinnvoll, hier zu investieren: „Ich hatte einen Kunden, der 30 Jahre lang täglich seine dicke Goldkette trug. Bis die Glieder der Kette so abgewetzt waren, dass man sie nicht mehr reparieren konnte. Er bekam dann beim Umtausch das doppelte des damaligen Kaufpreises.“

Das 130-Jahr-Jubiläum von „Uhren Schmuck Winkler“ wird im September gefeiert. „Gemeinsam mit dem Jubiläum einer Uhrmarke, die wir führen“, möchte Winkler noch nicht zu viel verraten. Details werden zeitgerecht bekanntgegeben.