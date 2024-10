Traditionelle Betriebe produzieren im Laufe ihrer Geschichte stets dasselbe Produkt. Innovative Unternehmer wie der Gründer der Firma „SeWol“ in Wildenstein bei Gallizien schlagen hingegen immer wieder neue Wege ein. Mit der Errichtung eines Sägewerkes legte der 1920 geborene und 1998 verstorbene Sepp Wolte vor 70 Jahren den Grundstein der heutigen „SEWOL-Bienenbeuten-Holzindustrie“, deren Gesellschafter sein Sohn Heinz Wolte (70) und deren Geschäftsführer sein Enkel Simon Wolte (37) sind. „In der Nachkriegszeit wurde nur gebaut, deshalb florierte der Betrieb“, erzählt Heinz Wolte, der mit Robert (72) noch einen älteren und mit Siegfried (69) einen jüngeren Bruder hat. Zu diesem Zeitpunkt waren am Firmenstandort rund zehn Mitarbeiter beschäftigt. 1959 folgte dann ein Schicksalsschlag, denn das Sägewerk ging nach einem Blitzschlag in Flammen auf. „Doch mein Vater ließ sich nicht unterkriegen. Er baute das Sägewerk von Neuem auf“, berichtet der 70-Jährige, der zum Zeitpunkt des Brandes fünfeinhalb Jahre alt war.

In den 1960er-Jahren folgte in dem nun etwas vergrößerten Betrieb die Wende. „Mein Vater entwickelte eine Faszination für die Produktion von Halbfertigteilen“, sagt Wolte. Nach der kurzzeitigen Herstellung von Holzkomponenten für Webmaschinen, Besen oder Gitterbetten setzte er ab 1966 mit Erfolg auf Betteinsätze. Mit „SeWol“, wie die Josef Wolte KG fortan abgeleitet vom Namen des Gründers hieß, war auch ein Markenname für die in Wildenstein produzierten Lattenroste geboren. Im Laufe der Zeit mutierte das Unternehmen mit einem Anteil von 60 Prozent zum Marktführer in diesem Segment. 1975 entdeckte Wolte dann eine Marktlücke, in der seine Nachfahren noch bis heute unternehmerisch tätig sind. „Bei der Herstellung der Betteinsätze blieb Restholz übrig, das sich Imker für ihre Bienenstöcke abholten. Daher dachte sich mein Vater, dass er gleich selbst Bienenbeuten erzeugen kann“, sagt Heinz Wolte.

Die Dächer der Hallen des Gallizianer Unternehmens sind mit Solarzellen ausgestattet © KK/SeWol

Beuten auch im Online-Shop erhältlich

Im Jahr 1988 teilte Josef „Sepp“ Wolte die Geschäftsfelder seines Unternehmens auf – seine Söhne Robert und Siegfried übernahmen die Möbelproduktion, die es in dieser Form schon lange nicht mehr gibt. Heinz Wolte übernahm drei Jahre später die Produktion der Bienenbeuten, die er bis zu einem Arbeitsunfall 2016 führte. Seit damals leitet sein Sohn Simon, eines von seinen vier Kindern, die „SEWOL-Bienenbeuten-Holzindustrie“ in Wildenstein bei Gallizien. „Wir arbeiten mit regionalen Sägewerken wie zum Beispiel Offner in Wolfsberg zusammen“, sagt der Enkel des Gründers. Mit fünf Mitarbeitern werden hochqualitative Bienenbeuten aus Fichtenholz in den verschiedensten Varianten und gängigsten Grundmaßen erzeugt. „80 bis 90 Prozent unserer Kunden sind Fachhändler und Genossenschaften aus ganz Österreich“, berichtet der Seniorchef, der noch immer tatkräftig im Unternehmen mitarbeitet. Seit heuer im Jänner wird zusätzlich zum Werksverkauf auch noch ein Online-Shop angeboten.

Schnittholzbretter aus regionalen Sägewerken © Petra Mörth

Großen Wert legen die Firmeninhaber auch auf Nachhaltigkeit – und das nicht nur bei ihren Produkten. Denn auf den Dächern der Hallen für Produktion, Montage und Lager befindet sich eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 60 Kilowatt-Peak. „Bei Schönwetter kommen wir mit unserem eigenen Strom aus“, so der Geschäftsführer.