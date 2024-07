Aus allen Nähten platzt der Mitte der 1990er-Jahre errichtete Kindergarten mit drei Gruppen in St. Michael ob Bleiburg/Šmihel pri Pliberku. Um die Platznot zu minimieren, wurde vor zehn Jahren ein Zubau eröffnet, in dem eine der drei Kindergartengruppen mit einer vom Hilfswerk betriebenen Kindertagesstätte für Ein- bis Dreijährige untergebracht ist. Doch wegen der gesetzlich vorgeschriebenen schrittweisen Senkung der Gruppengrößen von 25 auf 20 Kinder braucht der Kindergarten noch mehr Platz. „Um eine vierte Gruppe zu schaffen, bauen wir eine neue Kindertagesstätte, in der dann die Kleinkindgruppe aus dem Kindergarten sowie eine weitere Gruppe mit maximal je 15 Plätzen beherbergt werden“, sagt Bürgermeister Hermann Srienz (SPÖ) aus der Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg/Bistrica nad Pliberkom, der auch Landtagsabgeordneter ist.