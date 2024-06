Mit ihren kurzen Lederhosen stechen die Sänger des MGV Petzen-Loibach seit Jahrzehnten aus der Vielzahl an Männergesangsvereinen hervor. „Sie sind unser Markenzeichen. Auch bei der Hubertusmesse Anfang November tragen wir sie noch“, erzählt Chorleiter Norbert Haimburger. Die 40 Sänger feiern an zwei Tagen ihr 40-Jahr-Jubiläum an einem besonderen Ort, nämlich in der Alten Meierei in Bleiburg/Pliberk. Am 21. Juni geht das Open-Air-Konzert über die Bühne und am 23. Juni folgt das Bleiburger Sängerfest mit Festakt und Sänger-Frühschoppen.