Seit 30 Jahren ist Christine Ficke (63) selbstständig. Die gelernte Schneiderin fing 1986 in der Trafik ihrer Mutter in Griffen zu arbeiten an, 1994 übernahm sie schließlich das Geschäft. „Bereits meine Großeltern betrieben die Trafik nach dem Krieg“, erinnert sich Ficke zurück. Ihr Opa bekam nämlich als Kriegsversehrter die Trafik zugestanden. Der Standort befand sich viele Jahrzehnte im Haus an der Ecke zum Kirchplatz, wo heute das Drauland Solar-Büro eingemietet ist. „Seit dem Jahr 2000 ist die Trafik am Hauptplatz 2 zu finden“, sagt Ficke, die eine Mitarbeiterin beschäftigt. Die Arbeit macht ihr nach wie vor Spaß: „Man erlebt viel und es wird einem viel erzählt, weil man fast jeden kennt. Ich mache die Arbeit gerne, weil es lustig ist.“

Ehrung für 30 Jahre Unternehmertum

Ficke ist verheiratet, Mutter eines Sohnes und stolze Oma eines Enkels. Wenn sie nicht in ihrer Trafik anzutreffen ist, geht sie gerne wandern oder Rad fahren und werkelt in Haus und Garten. Eine Nachfolge in der Familie gibt es für die Trafik nicht: „Wenn ich einmal in Pension gehe, wird die Trafik dann über die Monopolverwaltung neu ausgeschrieben.“ Für 30 Jahre erfolgreiche Unternehmertätigkeit erhielt Ficke kürzlich auch eine Ehrung der Wirtschaftskammer.