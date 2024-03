Im ehemaligen Kuchinka-Haus am Hauptplatz 6 in Griffen hat sich das Unternehmen „Drauland Solar“ mit Geschäftsführer Peter Gadner eingemietet. Neben „Drauland Solar“ sind auch weitere Tochterfirmen, die alle zur Kapp Beteiligungs GmbH gehören, nun dort beheimatet, wie etwa die „Griffen Energie“, die die E-Tankstelle an der Autobahnauffahrt Griffen errichtet hat. Die modernen Büroräumlichkeiten verfügen unter anderem über acht Arbeitsplätze und einen Besprechungsraum.

Das Büro bietet acht Arbeitsplätze © Simone Jäger

Zur Eröffnung gratulierten Griffens Bürgermeister Josef Müller (ÖVP) und Vizebürgermeister Thorsten Unterberger (ÖVP). Unter den Gästen waren Gesellschafter Mario Kapp, Unternehmer Franz Pruntsch, Geschäftsleiter Albert David von der Raiffeisenbank Völkermarkt-Bleiburg, Künstler Edwin Wiegele und viele mehr.

„Drauland Solar“ ist im Bereich der erneuerbaren Energien tätig und bietet Photovoltaikanlagen für Privat- und Geschäftskunden an.