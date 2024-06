Nur noch wenige Stunden und das erste Spiel der Fußball-Europameisterschaft wird im Nachbarland Deutschland angepfiffen. Die Stimmung macht sich vielerorts schon bemerkbar, die Nervosität steigt, die Emotionen werden wieder hochgehen – nicht nur am Spielfeld, sondern auch unter den Zuschauern.

Während am Neuen Platz in Klagenfurt ein großes Public Viewing stattfindet, haben die 13 Gemeinden des Bezirkes Völkermarkt keine ähnliche Veranstaltung geplant. Einige Gastrobetriebe möchten jedoch die Fußballbegeisterung nutzen, um ein besonderes Ambiente zu schaffen. „Ich freue mich sehr auf die Europameisterschaft und bin selbst ein großer Fußballfan“, verrät Mochoritsch-Chef Hannes Jernej, der am 17. Juni beim EM-Auftakt der Österreicher gegen Frankreich in Deutschland live mitfiebern wird. Ein Hammerlos für die Österreicher mit Trainer Ralf Rangnick, dem Team-Kapitän David Alaba verletzungsbedingt beratend zur Seite stehen wird.

Mehrere Fernseher sind auch schon im „Zum Poldi“ am Ostufer des Klopeiner Sees aufgehängt © KK

Die Daumen werden aber auch im „Das Eck“ am Klopeiner See gedrückt, das mit 18. Mai in die Saison startete. „Wir übertragen sämtliche Spiele“, verrät Betreiber Hannes Jernej. Gemeinsame Fußballabende mit den Gästen plant auch Bernhard Jelen, Geschäftsführer vom „Zum Poldi“ am Ostufer des Klopeiner Sees. „Mehrere Fernseher sind bereits aufgehängt“, so Jelen.

Petra Dobrounig vom „Papijo“ in Griffen © KK

Die EM-Spiele können aber auch im 50 Jahre alten Menüwirt in der Schulstraße in St. Kanzian mitverfolgt werden. Die Österreich-Spiele möchten auch Bernhard und Petra Dobrounig im „Papijo“ in Griffen übertragen. „Ansonsten noch weitere gute Spiele“, so Dobrounig. Fußballfan Calogero „Carlo“ Calabro von der Pizzeria „Don Carlo“ am Herzog-Bernhard-Platz in Völkermarkt überträgt die Spiele ebenfalls. „Wenn Italien ins Finale kommt, dann schmeißen wir natürlich eine Party“, verrät er. Philipp Lippitz vom „Gasthaus zum Tainacher“ am Dorfplatz in Tainach nutzt seine „schattige, schöne Terrasse“: „Bei guten Spielen werden wir vielleicht auch grillen.“

Yasmin Fritz-Jesse sorgt in Völkermarkt für EM-Feeling © KK

Yasmin Fritz-Jesse wird in ihrem Völkermarkter „lokal – Das Beste aus der Region“ die Spiele auf zwei Fernsehern übertragen. Als neue Pächterin des Buffets im Völkermarkter Schwimmbad möchte sie das Fußballfeeling auch während der Öffnungszeiten dorthin bringen. „Wenn das Wetter gut ist, dann haben wir von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Zu essen gibt es Fingerfood“, sagt Fritz-Jesse. Im Lokal am Hauptplatz wird die Bleiburger „Teigkeller“-Pizza angeboten. Ausgestrahlt werden die Spiele auch im „Plaza“ am Völkermarkter Hauptplatz und im „Plaza Beach“ an der Seepromenade am Klopeiner See. „Von jenen, die das richtige Ergebnis vorab erraten, übernehmen wir die Rechnung“, verrät Betreiberin Michaela Höberl.

Mehrere hundert Leute erwartet

An zwei Spieleabenden wird es ein großes Public Viewing in Eberndorf/Dobrla vas und Bleiburg/Pliberk geben. „Als Hauptsponsor von Aich Dob haben wir beschlossen, zusammen etwas zu organisieren. Wir hoffen auf gutes Wetter“, verrät Zadruga-Chef Bernhard Reiter. Bei den jeweiligen Zadruga-Filialen sollen über Videowalls das zweite und dritte Österreich-Spiel übertragen werden. Also am 21. Juni in Eberndorf und am 25. Juni in Bleiburg. „Wir erwarten uns schon hundert Leute. Wir werden auch für Kulinarik sorgen, es gibt auch eine Tombola zugunsten des Nachwuchses“, sagt Aich-Dob-Sportdirektor Martin Micheu. Am 21. Juni wird das Österreich-Spiel auch im Zuge der „Abrissparty“ des Alpen-Adria-Gymnasiums übertragen.

Die Fußball-Europameisterschaft findet von 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland statt. Einige werden wohl auch von zu Hause die Daumen drücken. Manche bereiten vielleicht landestypische Speisen der jeweiligen spielenden Mannschaft zu. Die Spannung ist jedenfalls überall garantiert, und am Ende wird sich zeigen, welche Mannschaften durch ihr Können ins Finale einziehen werden. Ein Funken Glück kann dabei sicherlich auch nicht schaden.