Rund 200 Gäste folgten am 13. Juni der Einladung der Bezirksstelle der Wirtschaftskammer (WK) zur „Wirtschaftslounge“ in die Alte Meierei in Bleiburg/Pliberk. Dabei wurde auch der mittlerweile fünfte Regionalitätspreis an die Erlebnisgärtnerei Sattler aus Völkermarkt vergeben, die im Vorjahr ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert hat. „Der Regionalitätspreis ist für uns eine große Auszeichnung, auf die wir sehr stolz sind. Ich glaube, das ist eine Auszeichnung dafür, dass wir in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich eine gute Qualität, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ein gutes Kundenservice geboten haben und man das bei der Wirtschaftskammer anerkannt hat“, meinte Franz Sattler (73).