Im Vorfeld von Wahlen sieht man sie entlang von Straßen oft schon von Weitem stehen: die Wahlplakate. Auch für die EU-Wahl am 9. Juni werben die zur Wahl stehenden Parteien an den wichtigsten Verkehrsadern im Bezirk für ihre Kandidaten. „Die Plakate beeinträchtigen den Verkehr“, meint ein Völkermarkter, der sich an die Kleine Zeitung wandte, „weil sie oft im Kreuzungsbereich angebracht sind“. Der Mann, dessen Name der Redaktion bekannt ist, nannte auch konkrete Beispiele. Zum Beispiel stach ihm ein großes Wahlplakat an der Packer Straße (B 70) gegenüber der Autobahnabfahrt Völkermarkt-Ost ins Auge. „Dort ist es ohnehin gefährlich, wenn man von Wolfsberg kommt, weil man die von Griffen kommenden Autos nur im Spiegel sieht und die Sicht nach Völkermarkt auch nicht gut ist“, sagt er. Weiters stört ihn ein ebenfalls an der B 70 stehendes Plakat, dass sich gegenüber der Abzweigung mit der Lavamünder Straße (B 80) befindet.