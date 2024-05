In einer Asylunterkunft im Bezirk Völkermarkt kam es am späten Samstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem alkoholisiertem 24-jährigen Syrer und einem 55-jährigen staatenlosen Mann, wobei der 55-Jährige eine schwere Augenverletzung erlitt und von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden musste. Da sich der 24-jährige Täter bei der weiteren Amtshandlung gegenüber den einschreitenden Beamten aggressiv und unkooperativ verhielt, musste er vorläufig festgenommen werden, wobei ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen und er wurde in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert. Nach Abschluss weiterer Ermittlungen seitens der Polizeiinspektion Bad Eisenkappel wird Anzeige erstattet.