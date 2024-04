Zwei Betriebsräte der Brückler „Chlorfabrik“ legten am 18. Juni 1924 den Grundstein für den heutigen Musikverein der Donau Chemie. Nach der Gründung durch Anton Kratky und Franz Samitz umfasste die damalige „Arbeitermusikkapelle“ 25 Musiker, einige davon arbeiteten auch in der Fabrik. 100 Jahre später sind es 17 Musikerinnen und Musiker, das jüngste Mitglied ist 25 Jahre alt, das älteste 75. Fünf von ihnen sind in der Donau Chemie Gruppe beschäftigt, musikalischer Leiter ist David Unterguggenberger. „Mit dem Nachwuchs schaut es momentan nicht sehr rosig aus. Wir wollen aber verstärkt mit der Musikschule Brückl zusammenarbeiten, um in Zukunft wieder mehr junge Leute für die Blasmusik begeistern zu können. Wir pflegen aber eine gute Kameradschaft und halten, vor allem in schwierigen Zeiten, zusammen“, sagt Günther Kitz, seit 2020 Obmann.

Gründungsfoto aus dem Jahr 1924 © KK

Geprobt wird seit 1992 in der „Rindenstämpfe“, in der Nähe der Brückler Tennisplätze, die die Musikanten mit Unterstützung der Gemeinde und der Donau Chemie selbst renovierten. „Unsere Auftritte sind abwechslungsreich. Dazu zählen Frühschoppen, Begräbnisse und Auftritte bei diversen Vereinen der Kulturgemeinschaft, wo wir auch mit Gesang bei diversen Stücken glänzen können, sowie der traditionsreiche Weckruf am 30. April und am 1. Mai, den wir von Ochsendorf bis Brückl durchführen“, so Kitz.

Im vergangenen Jahr hatte der Musikverein 26 Proben und 15 Auftritte, für die vorwiegend freiwillige Spenden entgegengenommen werden. „Die Einnahmen werden unter anderem auch für den Notenankauf verwendet oder dafür, dass wir unsere Instrumente auf Vordermann bringen“, sagt Kitz. 2023 wurden durch die finanzielle Unterstützung der Donau Chemie auch neue Gilets, Krawatten und Halstücher, geschneidert von Christine Schrottenbacher, angeschafft. Ziel sei es, die Blasmusik „weiterleben zu lassen“: „Blasmusik ist vielseitig, da geht es nicht nur darum, einen Marsch zu spielen.“

Anlässlich des Jubiläums lädt der Musikverein am 13. April zu einem „bunten Nachmittag“. Neben der Landjugend Brückl und dem MGV St. Filippen tritt auch Ex-Starmaniac Julia Wastian alias „Julia Steen“ auf. Die 21-jährige Brücklerin veröffentlichte im Juni 2023 ihre erste deutschsprachige Single „Hauptgewinn“, im November erschien „Haus im Nelkenweg“. „Wir freuen uns auf gemeinsame musikalische Stunden“, sagt Kitz.