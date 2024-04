In der vergangenen Woche fand in der Europaschule St. Michael ob Bleiburg/Šmihel pri Pliberku eine Infoveranstaltung zum Thema „Sucht und Gefahr – Zasvojenost in nevarnost“ statt. Das Werbeplakat dazu sorgt aber nun noch im Nachhinein für Wirbel. Darauf sind als Veranstalter unter anderem vier zweisprachige Gemeinden angeführt, mit ihrer deutschen und slowenischen Namensbezeichnung. Bei der Bewerbung der Veranstaltung in der Gemeinde-App von Neuhaus wurde die slowenische Bezeichnung für Neuhaus – Suha – aber entfernt. Dies rief am 8. April den Rat der Kärntner Slowenen auf den Plan, die in einer Aussendung, die sie auf ihrer Website veröffentlichten, den Neuhauser SPÖ-Bürgermeister Patrick Skubel dafür scharf zu kritisieren. Der Bürgermeister setze damit eine „unerhörte politische Provokation“.