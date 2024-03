Verkaufsabsichten gibt es bereits länger, doch mit Jahresbeginn hat Manuela Fritz, Besitzerin des Kulturgasthauses „Zum Prinz Johann“ in der 2.-Mai-Straße 18 in Völkermarkt, die Agenden einem Maklerbüro übergeben, das das Stadthaus nun um 420.000 Euro an den Mann oder die Frau bringen soll.

Die Pächter sind Spitzenkoch Martin Nuart und Wein- und Serviceexperte Philipp Medved (von links) © Markus Traussnig

Den Völkermarkterinnen und Völkermarktern ist das blaue Haus, das seit Jahrhunderten eine Gastwirtschaft ist, ohnehin bekannt, einem größeren Publikum ist es seit dem Einzug der „Bär und Schaf Wirtschaft“ ein Begriff. Martin Nuart in der Küche und Philipp Medved im Service führen das bereits mehrfach ausgezeichnete Restaurant, das sich gerade über drei Falstaff-Gabeln (plus zwei Punkte gegenüber dem Vorjahr) freuen kann und am 6. Juni wieder seine Pforten öffnet. „Der Pachtvertrag läuft noch bis zum 31. Dezember 2026 und muss übernommen werden“, erklärt Fritz.

Zwei Wohnungen

Neben dem Restaurant und einer Galerie direkt an der alten Stadtmauer im Erdgeschoss befinden sich im 1. Stock des Hauses zwei getrennt begehbare Wohnungen, eine mit 100, eine mit 80 Quadratmetern Größe. Aufgrund der spätbarocken Fassadengliederung steht das Haus unter Denkmalschutz. Die gesamte Grundstücksfläche beträgt 465 Quadratmeter.