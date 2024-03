Eine Gruppe leidenschaftlicher Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer, die „Red Biker Kärnten“, eröffnen am 16. März ihr neues Vereinshaus in Obermitterdorf 31 in Ruden. Rund die Hälfte der 70 Vereinsmitglieder haben die Renovierung selbst finanziert, mehrere Tausend Euro und rund 2000 Arbeitsstunden wurden investiert. Die Eröffnungsfeier beginnt um 15 Uhr. „Wir hoffen, dass das Interesse groß sein wird“, heißt es seitens des Vereines. Neben den Mitgliedern, Familie und Freunden, könne jeder vorbeischauen. Für das leibliche Wohl sei gesorgt.

Präsident der Landesgruppe Kärnten ist Janez Cvelf aus Bleiburg/Pliberk, dem es auch ein Anliegen karitativ tätig zu sein. So wurde in der Vergangenheit mit dem Wolfsberger Fotografen-Ehepaar Polsinger auch ein Kalenderprojekt gestartet, dessen Reinerlös an den Kiwanis Club Lavanttal ging.