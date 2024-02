Im Bezirk Völkermarkt scheinen in letzter Zeit nur wenige vor den Traualtar treten zu wollen. Immerhin 193 Paare gingen im vergangenen Jahr den Bund der Ehe ein, um 41 weniger als 2022. In der Stadtgemeinde Völkermarkt selbst gab es 62 Trauungen, in Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela waren es sieben, in Neuhaus/Suha gab es keine. „Es fanden hin und wieder auch Trauungen im Freien statt, die meisten heiraten aber nach wie vor noch traditionell im Standesamt“, geben einige Standesämter in Völkermarkt Auskunft. Von 2015 bis 2019 ließen sich im Bezirk Völkermarkt durchschnittlich 201 Paare verheiraten, im Jahr 2020 waren es 195 und 2021 158 Brautpaare. 2022 stieg die Zahl der Verehelichungen wieder auf 203 Paare an.