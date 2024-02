Seit Kurzem hat die alteingesessene Bäckerei Grilc in Ruden einen neuen Chef. Thomas Bierbaumer-Piroutz aus St. Peter am Wallersberg hat den Betrieb mit zehn Mitarbeitenden von Arno Grilc übernommen, der sich im Vorjahr in die Pension verabschiedete. Zuvor war Bierbaumer-Piroutz bereits 15 Jahre im Vertrieb der Bäckerei tätig. „Eigentlich habe ich Geschichte studiert, aber ich wollte immer unter Leuten sein“, erklärt der 43-Jährige. Er ist nun Eigentümer der GesmbH und Geschäftsführer: „Nach außen hin bleibt der Name Bäckerei Grilc, weil den einfach jeder kennt.“