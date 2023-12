Was haben ein Windpark-Initiator, ein Bezirksfeuerwehrkommandant, die Österreich Werbung-Chefin, die Leiterin der Kulturabteilung des Landes und ein Museumsleiter gemeinsam? Alle fünf haben mit ihrer Art und Zielstrebigkeit viel erreicht und sind in der Kategorie „Starke Persönlichkeiten“ für die Wahl zum „Kopf des Jahres“ in Völkermarkt und Wolfsberg nominiert.

Franz Dorner

Franz Dorner © Markus Traussnig

Trotz Gegenwindes kämpfte Initiator Franz Dorner (65) aus Kamp in der Marktgemeinde Frantschach-St. Gertraud 13 Jahre lang für den Windpark Bärofen. Heuer gab es grünes Licht für die acht Windräder, die im Jahr 2025 in Betrieb gehen sollen. Bereits 2006 errichtete der Landwirt, der sich unermüdlich für die Energiewende einsetzt, das seinen Angaben nach größte Photovoltaikkraftwerk Südösterreichs.

Patrick Skubel

Be­zirks­feu­er­wehr­kom­man­dant Pa­trick Sku­bel © KK/BFK

Der Neuhauser Patrick Skubel (39), von Beruf Soldat und Bürgermeister, koordinierte heuer als Bezirksfeuerwehrkommandant in Völkermarkt ehrenamtlich weit über 1000 Unwettereinsätze der Freiwilligen Feuerwehren. Insgesamt drei Mal wurde 2023 der Bezirkskrisenstab hochgefahren – nach schweren Schneefällen im Jänner über das Sturmtief im Juli bis zu den heftigen Regenmassen im August.

Brigitte Winkler-Komar

Brigitte Winkler-Komar © Helmuth Weichselbraun

„Für mich gibt es keine Unterscheidung zwischen Beruf und Privat: Kunst und Kultur sind mein Leben“, sagt Brigitte Winkler-Komar. Die Völkermarkterin hat in diesem Jahr die Kulturabteilung des Landes übernommen. Die 53-Jährige studierte Juristin und Kunsthistorikerin hat zuvor die Abteilung für Musik und Darstellende Kunst im Kulturministerium geleitet.

Arthur Ottowitz

Arthur Ottowitz © Helmuth Weichselbraun

Arthur Ottowitz (63) aus Bleiburg/Pliberk ist Musiker, Leiter des Werner Berg Museums und der Bleiburger Kulturinitiative. Am 15. Dezember erhält er den Kulturpreis des Landes Kärnten.

Astrid Steharnig-Staudinger

Astrid Steharnig-Staudinger © Markus Traussnig

Astrid Steharnig-Staudinger (45) stammt aus Schwabegg/Žvabek in der Gemeinde Neuhaus/Suha. Nach ihrer Ausbildung an der Tourismusschule in Villach und Studium der internationalen Betriebswirtschaft war sie unter anderem für Wien-Tourismus und Falkensteiner tätig. Ab 2008 hat die Mutter von Zwillingen mit Linking Brands by Team4Tourism als Unternehmerin eine Kreativagentur aufgebaut, die Marken mit gewitzten Tourismusideen verknüpft. Seit Mai führt sie die Österreich-Werbung und ist für 220 Beschäftigte verantwortlich. „Es gibt nichts Schöneres, als für Österreich international zu werben“, sagt Steharnig-Staudinger.

