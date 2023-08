Der beißende Geruch ist am heutigen Samstag leider einigen Villacherinnen und Villachern in die Nase gekrochen. "In der Stadt stinkt es", teilten Bürgerinnen und Bürger der Stadt mit. Vor allem betroffen sind die Stadtteile St. Agathen und Vassach.

Dass es ungustiös riecht, ist keine subjektive Wahrnehmung, sondern hat eine natürliche Ursache. Landwirte in der Nähe der Kläranlage St. Agathen haben wie gewöhnlich ihre Gülle zum Düngen auf den Feldern ausgebracht. Wegen der Hitze hält sich der Geruch leider übermäßig intensiv in der Luft. "Wir haben sowohl Kläranlage, wie auch das Wasser untersucht, es ist alles in Ordnung. Der Geruch wird sich spätentes wenn es regnet verflüchtigen" sagt Walter Egger von der Stadt Villach.

Der nächste Regen kündigt sich übrigens am Montag an. Der morgige Sonntag wird noch einmal heiß und trocken verlaufen.