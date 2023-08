In der vergangenen Woche mussten aufgrund der Hochwasser-Problematik zwei Anlegestellen am Ossiacher See gesperrt werden. Mit dem heutigen Montag wurden diese - Sattendorf und St. Urban - aber wieder freigegeben und können befahren werden. "Dank des gesunkenen Pegels von sechs Zentimetern", erklärt Josef Nageler, Geschäftsführer der Ossiacher See Schifffahrt.