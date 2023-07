Im Rahmen des Damtschacher Kirchtags in der Gemeinde Wernberg wurde auch ein ganz spezielles Jubiläum gefeiert. Seit 30 Jahren ist Roswitha Schaden-Hussler mit ihrem "Taxi Roswitha" in Velden unterwegs und seit 25 Jahren auch in Wernberg. "1998 haben wir in Wernberg das Bedarfstaxi eingeführt und haben mit Roswitha eine ideale und verlässliche Partnerin gefunden", erklärte Bürgermeisterin Doris Liposchek und überreichte der Unternehmerin das Goldene Ehrenzeichen der Gemeinde. Auch Elisabeth Rothmüller-Jannach, Spartenobfrau Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer Kärnten sowie Spartengeschäftsführer Andreas Michor stellten sich als Gratulanten mit einer Ehren-Urkunde ein. "Roswitha war eine Vorreiterin in Sachen öffentlicher Verkehr und eine Frau mit Vision", sagte Rothmüller-Jannach. Vom "Kärntner Herzklong" mit Doris Ozwirk und Karoline Hecher gab es ein Ständchen zum Jubiläum, das gleichzeitig auch ein Abschied war.