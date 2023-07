Schlechte Nachrichten aus der Villacher Innenstadt: Am Dienstag wurde über das Vermögen der Firma Anna Ida Pesendorfer über einen Gläubigerantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Die Unternehmerin betreibt das bekannte Traditionsschuhgeschäft "Behr Schuhe" in der Widmanngasse, dessen Geschichte bis ins Jahr 1907 zurückreicht. Laut Kreditschutzverband 1870 liegen derzeit noch keine genauen Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Auch über die Gründe kann nach wie vor nur spekuliert werden, von der Familie Pesendorfer war am Dienstag keiner für eine Stellungnahme erreichbar.

Im Corona-Lockdown klagte Chef Alexander Pesendorfer zuletzt immer wieder über Umsatzeinbußen und eine "existenzbedrohende Lage". Eine Mitarbeiterin soll von der Insolvenz betroffen sein. Das Geschäft hat aber nach wie vor geöffnet.

Zum Insolvenzverwalter wurde Alexander Jelly, Rechtsanwalt in Villach, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 28. August statt. Ab sofort können bis zum 14. August Gläubigerforderungen über den KSV1870 angemeldet werden.