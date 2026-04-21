Mehrere Schulen im Raum Spittal und im Unteren Drautal hatten Ende vergangener Woche ein Schreiben an Eltern verschickt. Darin wurde auf eine Person aufmerksam gemacht, die über Plattformen wie TikTok, Snapchat und Instagram Kontakt zu minderjährigen Schülerinnen und Schülern aufnehmen soll. Die Kleine Zeitung berichtete. Die Bildungsdirektion betonte in dem Schreiben, dass es sich um eine präventive Maßnahme zum Schutz der Kinder handle und ersuchte Eltern, die Online-Kontakte ihrer Kinder zu überprüfen und Gespräche zu führen.

Zwischen Grußvideos und harmlosen Beiträgen zeigt sich der Mann immer wieder halbnackt © IMAGO/Dean Lewins

In veröffentlichten Videos ist er teilweise nackt

Im Zentrum steht ein Profil, das offenbar unter Jugendlichen im Raum Spittal und Villach Land bestens bekannt ist. Der Mann zählt mehrere tausend Follower alleine auf TikTok. Auf seinem Kanal finden sich zahlreiche Fotos mit Jugendlichen, die gemeinsam mit ihm posieren. Dazu kommen regelmäßig veröffentlichte „Grußvideos“, in denen er einzelne Jugendliche mit Klarnamen erwähnt.

Zwischen diesen Inhalten tauchen jedoch auch Aufnahmen auf, die ihn leicht bekleidet zeigen, etwa nur im T-Shirt, nach dem Duschen mit einem Handtuch oder beim Versuch, eine zu enge Hose anzuziehen, wobei man erkennt, dass der Mann keine Unterhose trägt. Auffällig ist, dass der überwiegende Teil der kommentierenden Nutzerinnen und Nutzer augenscheinlich sehr jung ist.

Eine Anfrage zu den aktuellen Ermittlungen blieb von der Öffentlichkeitsarbeit der Polizei bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Währenddessen melden sich Nutzerinnen und Nutzer in den sozialen Netzwerken zu Wort. In Kommentaren wird berichtet, der Mann habe bereits früher Kinder angesprochen oder im öffentlichen Raum Kontakt gesucht. So schreibt eine Userin: „Wenn es dieser Mann ist, habe ihn vor Jahren schon angezeigt, da hat er dasselbe gemacht. Der gehört endlich eingesperrt.“ Zahlreiche weitere Schilderungen zeichnen ein Bild, das zur aktuellen Debatte beiträgt und die Verunsicherung bei den Eltern verstärkt.

Bildungsdirektorin: „Stehen mit den Behörden in Verbindung“

Bildungsdirektorin Isabella Penz berichtet indes von zahlreichen Rückmeldungen. „Viele Eltern bedankten sich für die Information und für die Sensibilisierung. Besonders positiv hervorgehoben wurde, dass das Thema Umgang mit sozialen Medien dadurch verstärkt innerhalb der Familien besprochen wurde.“ Gleichzeitig weist sie auf ein strukturelles Problem hin. Plattformen hätten klare Altersgrenzen, die oft nicht eingehalten würden. Kinder seien dadurch Risiken ausgesetzt, die sie selbst nicht ausreichend einschätzen könnten. Eltern müssten die Nutzung aktiv begleiten. Zu konkreten Kontaktaufnahmen äußert sich die Bildungsdirektion nicht. Man stehe jedoch mit den zuständigen Behörden in Verbindung.

Wenn Erwachsene die Nähe zu Kindern suchen

Der Fall erinnert an einen aufsehenerregenden Vorfall in Wolfsberg im vergangenen Jahr. Dort wurde ein damals 22-Jähriger wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen zu neun Jahren Haft verurteilt, die er in einem forensisch-therapeutischen Zentrum verbüßt.

Dem ehemaligen Mitarbeiter eines Fußballclubs wurden schwerer sexueller Missbrauch, sexueller Missbrauch von Unmündigen, mehrere Vergehen des bildlich sexualbezogenen Kindesmissbrauchsmaterials und bildlich sexualbezogener Darstellungen minderjähriger Personen sowie auch das Vergehen des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen zur Last gelegt. Auch er hat den Kontakt zu den Jugendlichen über Social Media gesucht.