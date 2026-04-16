Veldens Bürgermeisterin Margit Heissenberger (SPÖ) leitete am Mittwoch mit ihrem Team – darunter der neue zweite Vizebürgermeister Sandro Spendier und Gemeindevorstand Gert Kurat (alle SPÖ) – ihre erste Gemeinderatssitzung nach dem Bürgermeisterwechsel.

Weit oben auf der Tagesordnung stand der Rechnungsabschluss für das Jahr 2025. Der harte Sparkurs der Gemeinde zeigte Wirkung, man konnte mit einem Plus von rund einer Million Euro abschließen. Heissenberger betonte, dass der Rechnungsabschluss optisch gut aussehe, man habe bei den Sparmaßnahmen weder der Veldner Bevölkerung noch den Unternehmerinnen und Unternehmern geschadet, dafür werde intern im Amt der nötige Sparstift angesetzt.

Heissenberger wurde Ende März als Bürgermeisterin von Velden angelobt © Helmuth Weichselbraun

Dennoch wird es auch in diesem Jahr schwierig sein, größere Bauvorhaben umzusetzen: Das bereits seit 2021 ins Auge gefasste Projekt zur Verlegung des Bauhofs auf die bereits angekauften Griesergründe wird heuer aus finanzieller Sicht kaum realisierbar sein. Ohne Landesförderungen werde es nicht umsetzbar sein, so die Bürgermeisterin. Vorrang hat daher zunächst die Errichtung des Kinderspielplatzes in Köstenberg, für den die Finanzierung bereits gesichert ist.

Für Aufsehen sorgte auch ein Dringlichkeitsantrag der FPÖ bezüglich der Schließung der Tennishalle. Nach dem aktuellen Stand wird die Tennishalle mit Ende September geschlossen. Ein geregelter Winterbetrieb sei aufgrund des desolaten Zustands nicht mehr möglich. Um eine Weiterführung des Winterbetriebs zu gewähren, etwa durch eine Traglufthalle auf den angrenzenden Tennisplätzen, seien laut FPÖ dringende Gespräche notwendig. Der Dringlichkeitantrag wurde mehrheitlich abgelehnt und dem Sportausschuss zugewiesen.

Areal alte Tennishalle Velden September 2022 © Markus Andreas Traussnig

Nach der Volksschulschließung in St. Egyden gibt es nun Probleme mit dem dort befindlichen Kindergarten: Nachdem die nötige Kinderanzahl für zwei Gruppen bei der Voranmeldung für das Kindergartenjahr 2026/2027 nicht erreicht wurde, musste eine Gruppe gestrichen werden. S

Abgesetzt von der Tagesordnung wurden die Punkte „Postbus-Shuttle Dienstleistungskonzessionsvertrag“ und „Aufstellung eines Padel-Tennis-Platzes in der Waldarena“, hier fehlten die nötigen Unterlagen.