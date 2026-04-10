Eines der bekanntesten Lokale der Villacher Italiener Straße steht vor einem umfassenden Neustart. Das vietnamesische Restaurant „Veatnam“ schlägt mit einem neuen Konzept ein weiteres Kapitel auf. Künftig tritt der Betrieb unter dem Namen „Veatnam-Bistro“ auf – begleitet von einem frischen Erscheinungsbild mit neuem Logo. Schon vor rund anderthalb Jahren wollten die Betreiber Nam und Thuha Phung mit der Erweiterung des Betriebs beginnen – geplant war und ist die Vergrößerung auf die ehemalige „Hut-Christl“ Fläche. Für die Verzögerung gab es „diverse Gründe“, jetzt sei „der Zeitpunkt gut und reif dafür, unsere Pläne gemeinsam mit unserem Vermieter umzusetzen.“

Das neue Logo, entworfen von dem Villacher Unternehmen „Die 90 Quadratmeter“ zeigt einen typischen vietnamesischen Street-Food-Hocker mit Reisschüssel © KK

Hinter der Neuausrichtung steckt weit mehr als eine räumliche Erweiterung. Das Familienunternehmen, das vor rund sieben Jahren in Villach eröffnete, hebt sein Konzept ganz bewusst auf eine neue Ebene, erklärt Katrin Phung, die ihren Mann Nam und dessen Schwester Thuha künftig aktiv unterstützt: „Die Leistungen der letzten Jahre haben meine Schwägerin und mein Mann erbracht“, nun wolle man das Unternehmen gemeinsam weiterentwickeln.

Die 35-Jährige bringt zusätzliche Erfahrung mit ins Team. Sie war viele Jahre in Wien in der Event- und Catering-Branche tätig, organisierte unter anderem Großveranstaltungen – von Bällen in der Hofburg bis hin zu internationalen Events mit tausenden Gästen.

Mehr als nur ein Umbau

Mit dem „Veatnam-Bistro“ soll sich vor allem das Nutzungskonzept verändern. Künftig wird das Lokal bereits am Morgen öffnen und asiatische Frühstücksangebote servieren. Auch beim Getränkeangebot setzt man auf Neues: Neben vietnamesischem Kaffee sind auch Matcha sowie weitere asiatisch geprägte Drinks geplant. Das Speisenangebot soll ebenfalls erweitert werden: „Unsere Stammgäste können aber beruhigt sein, die beliebtesten Klassiker bleiben auf jeden Fall erhalten“, verspricht Phung. Inspirationen dafür sammelte das Ehepaar Phung bei ihrer letzten Vietnam-Reise.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Familienfreundlichkeit. Ein eigener Spielbereich sowie ein Familientisch sollen für eine entspannte Zeit für Eltern und Kinder sorgen. Und auch im Service wird es Anpassungen geben: „Wir planen, dass Getränke und Speisen zukünftig an der Theke bestellt werden, serviert wird aber von uns an den Tisch“, erklärt Phung.

Große Küche wird das Herzstück

Ein zentraler Punkt der Neugestaltung ist die Küche. Die bisher nur sieben Quadratmeter große Fläche wird deutlich erweitert. Insgesamt wird das Lokal künftig rund 50 Sitzplätze bieten, ergänzt durch den Gastgarten, der auch aktuell schon genutzt wird. Auch die Fensterfront zur Italiener Straße wird komplett erneuert, um das Bistro offen und einladend zu gestalten. Der Baustart ist aktuell für den Sommer geplant. Eine kurze Schließphase von ein bis zwei Wochen für den Einbau der neuen Küche ist vorgesehen, so lange wie möglich soll jedoch ein Take-away-Angebot bestehen bleiben.

Neue Wege bei Finanzierung

Zur Umsetzung setzt die Familie Phung auch auf die Unterstützung ihrer Community: „Manche Stammgäste haben schon nachgefragt, wie man uns unterstützen könnte, also haben wir ein Crowd-Lending ins Leben gerufen“, so Phung. Crowd-Lending ist eine spezifische Form des Crowdfunding. Es bezeichnet eine Art der Finanzierung, bei der eine Vielzahl von Kapitalgeberinnen und -gebern einer Person oder Institution eine bestimmte Summe Geld zur Verfügung stellt und als Gegenleistung jeweils die Rückzahlung des Kapitals erhalten. Informationen dazu sind direkt bei den Betreibern oder per Mail unter bistro@veatnam.at erhältlich.

Darüber hinaus plant das Team rund um das „Veatnam-Bistro“ eine eigene Produktlinie. Vorgesehen sind unter anderem Merchandise-Artikel wie T-Shirts und Taschen, aber auch kulinarische Produkte wie eine eigene Currypaste.