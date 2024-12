1000 Menschen suchen sich pro Jahr in der Drogenberatungsstelle „Roots“ in Villach Hilfe oder müssen das Therapieangebot nach behördlicher Zuweisung in Anspruch nehmen. Die Einrichtung wird wie jene in Feldkirchen und Spittal von der AVS betrieben. Die Anzahl der Patientinnen und Patienten ist stark steigend und Drogen sind gerade im Alpen Adria Raum ein großes Thema, wie Leiter Gerald Kattnig berichtet. „Eine große Veränderung der letzten Jahre ist der frühzeitig einsetzende Konsum, ein pubertäres Ausprobieren, das dann nicht mehr unter Kontrolle zu bringen ist und entgleist“, sagt sein Kollege und Psychotherapeut Sascha Fritsch. Abhängige sind mehrheitlich erst zwischen 18 und 25 Jahre alt, wobei die Statistik im Vergleich mit Alkohol täuscht, da der illegale Konsum früher ausgewiesen wird. „Es gibt aber leider auch 16-Jährige mit Alkoholproblemen“, berichtet Fritsch.