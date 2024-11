Nach Klagenfurt gibt es seit Mai auch in Villach eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die im Alltag mit Narzissmus konfrontiert sind. Ins Leben gerufen wurde die Initiative von Daniela Koppitsch, die selbst Betroffene ist: „In meiner tiefsten Not und Verzweiflung hätte ich selbst so dringend eine Anlaufstelle gebraucht.“ Doch als Koppitsch selbst Hilfe benötigte, um ihre Partnerschaft zu einem Narzissten zu beenden und sich anschließend von dieser zu erholen, gab es in Kärnten noch keine Selbsthilfegruppe und die langen Wartezeiten auf psychologische Betreuung waren eine zusätzliche Hürde. „Nach meiner Heilungsphase war es mir wichtig, etwas gegen diese Versorgungslücke zu tun“, erzählt die 45-Jährige, die nun in Zusammenarbeit mit der Privatklinik Villach die neue Selbsthilfegruppe leitet. Wie viele Menschen mit Narzissmus im Alltag konfrontiert sind, oder selbst eine narzisstische Persönlichkeit aufweisen, ist statistisch nicht erfasst. Der Andrang auf die neue Selbsthilfegruppe ist jedenfalls enorm.