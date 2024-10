Im Vier-Generationen-Haus Tschaler in Lind ob Velden wurde am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, der 101. Geburtstag von Josefine Tschaler gefeiert. Zu den Gratulanten zählten Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk (SPÖ), der langjährige Lindner Gemeinderat und OGL-Ehrenobmann Walter Kupper und die Gemeinderätin Elisabeth Mörtl (SPÖ).

Es herrschte reges Kommen und Gehen, Familie, Nachbarschaft und Freunde waren da, um der rüstigen und geistig vitalen Jubilarin zu gratulieren. Für großes Staunen unter den Gratulanten war gesorgt, als die Jubilarin im Gesprächsaustausch über ihre Lieblingsbeschäftigung – nämlich das Bügeln – plauderte und dass sie immer gerne für frisch gebügelte Wäsche in der Familie sorgt. Die zahlreich erschienenen Gratulanten wünschten dem Geburtstagskind vor allem Gesundheit und weiterhin so großen Tatendrang.

In die Nachkriegsjahre des Ersten Weltkrieges geboren, wuchs Josefine Tschaler mit ihren sieben Geschwistern in Oberkärnten auf. Im Jahr 1952 heiratete sie ihren geliebten Adolf, der in Velden als Gendarm seinen Dienst versah. 1960 zog die Jungfamilie mit Tochter in das neu errichtete Haus in Lind, in dem nun mehr als 60 Jahre später vier Generationen unter einem Dach leben. Tschaler war und ist ein Familienmensch, für sie steht das Wohl ihrer Familie ganz oben.