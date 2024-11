Mitte Oktober wurde mit dem Bau der ersten großen kommunalen Freiflächen-Photovoltaikanlage in Villach begonnen. Die neben der B83 Kärntner Straße geplante Anlage, die auf rund 1,4 Hektar Fläche errichtet wird, soll neue Maßstäbe für nachhaltige Energiegewinnung in der Region setzen. Bis zur Fertigstellung im April 2025 soll die PV-Anlage mit einer Gesamtleistung von etwa 3200 Kilowatt-Peak grünem Strom produzieren und so jährlich 1900 Tonnen CO₂ einsparen.