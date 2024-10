Soll die Gewerbezone in Wernberg wachsen oder soll der umliegende Wald erhalten bleiben? Mit dieser emotionalen Frage beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Wie schon im Jahr 2004 stimmte das politische Gremium erneut über Optionsverträge für die Erschließung von fünf zusammenhängenden Grundstücken (gesamt sechs Hektar Wald und Wiese) als Erweiterung der Gewerbezone ab. Die Flächen in Neudorf sollen nur als Reserve gesichert werden, eine Kaufverpflichtung ergibt sich aus dem Optionsvertrag nicht.