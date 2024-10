Seit August dieses Jahres hat Helene Hecher die Leitung des Haus Antonius in Treffen vollständig übernommen, nachdem sie zuvor bereits als pädagogische Leiterin und stellvertretende Hausleitung tätig war. Die 31-jährige Erziehungswissenschaftlerin und Master der sozialen Arbeit bringt nicht nur umfassende fachliche Qualifikationen, sondern auch wertvolle praktische Erfahrungen mit. Sie hat unter anderem im Kriseninterventionszentrum und der Jugendpsychiatrie gearbeitet und eine Ausbildung in Trauma-Pädagogik in Graz absolviert.