Gute Nachrichten gibt es für Pferdesportfans: Der europäische Marktführer „Krämer - Pferdesporthandel“ eröffnet am 17. Oktober um 10 Uhr nach einjähriger Bauzeit die Filiale am Treffner Feld 5 im Gewerbegelände. Insgesamt fünf Millionen Euro wurden in den Standort nahe der Autobahn investiert.