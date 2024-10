Der Villacher Raphael Merlin setzte bei den Blind Auditions von „The Voice of Germany“ auf Sat.1 ein beeindruckendes Zeichen. Als letztes Talent der Staffel trat er in Jeans und einem schlichten grünen Shirt auf die Bühne und performte den Song „Best of You“ von den Foo Fighters. Seine kraftvolle Stimme fesselte das Publikum und die Jury von Beginn an.